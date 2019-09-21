Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене $320

Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене $320

Компания Skullcandy объявила о пополнении семейства наушников Crusher новой беспроводной моделью Crusher ANC с поддержкой технологии активного шумоподавления.

Как и в других наушниках семейства Crusher, в Crusher ANC можно регулировать бас с помощью физического ползунка. Skullcandy утверждает, что Crusher ANC обладают «самым широким диапазоном регулируемых сенсорных басов» из всех её наушников. В дополнение можно персонализировать звук через фирменное приложение. С помощью приложения можно также настраивать и устанавливать звуковые профили.

Беспроводные наушники Skullcandy Crusher ANC с активным шумоподавлением по цене 0

Crusher ANC способны проработать в автономном режиме до 24 часов. Функция быстрой зарядки обеспечивает до 3 часов прослушивания после 10 минут зарядки.

Как и другие наушники с шумоподавлением Skullcandy Venue, новая модель поддерживает технологию отслеживания объектов Tile, позволяющую отыскать устройство в случае потери.

Беспроводные наушники Crusher ANC доступны для покупки с сегодняшнего дня на веб-сайте Skullcandy по цене $319,99, что соответствует ценовому диапазону многих флагманских моделей конкурентов. В настоящее время доступны модели в красном и чёрном цветовых вариантах. С 6 октября на сайте Best Buy будет предлагаться модель Crusher ANC чёрно-коричневого цвета.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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