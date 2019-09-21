Монитор ASUS TUF VG27AQ для игр обладает разрешением WQHD и поддержкой HDR

Монитор ASUS TUF VG27AQ для игр обладает разрешением WQHD и поддержкой HDR

Компания ASUS анонсировала ещё один монитор для игровых систем: модель TUF VG27AQ выполнена на качественной матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Панель соответствует формату WQHD: разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей. Устройство обладает яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали/вертикали до 178 градусов.

Для новинки заявлена поддержка HDR10 и технологии Adaptive-Sync. Время отклика равно 1 мс, а частота обновления достигает 165 Гц. Обеспечивается 99-процентный охват цветового пространства sRGB.

Монитор ASUS TUF VG27AQ для игр обладает разрешением WQHD и поддержкой HDR

Реализована система уменьшения размытости картинки в движении ELMB (Extreme Low Motion Blur). К услугам любителей игр — набор средств GamePlus (таймер, перекрестие прицела, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки).

Панель получила два разъёма HDMI 2.0 и интерфейс DisplayPort 1.2. Имеется встроенная акустическая система с двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый. Подставка позволяет переводить экран из альбомной ориентации в портретную. Кроме того, можно изменять углы наклона и поворота дисплея, а также регулировать высоту.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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