XPG Summoner: клавиатура с RGB-подсветкой и переключателями Cherry MX

XPG Summoner: клавиатура с RGB-подсветкой и переключателями Cherry MX

ADATA выпустила игровую клавиатуру XPG Summoner, образцы которой демонстрировались в начале минувшего лета на выставке Computex 2019.

Новинка представляет собой решение механического типа. Применены надёжные переключатели Cherry MX: покупатели смогут выбирать между версиями Speed Silver, Blue и Red.

Кнопки имеют индивидуальную RGB-подсветку. Реализованы семь различных режимов работы, включая такие эффекты, как «дыхание», «взрыв», «цветовая волна» и пр.

XPG Summoner: клавиатура с RGB-подсветкой и переключателями Cherry MX

В устройстве реализована технология 100 % Anti-Ghosting, которая обеспечивает корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

XPG Summoner: клавиатура с RGB-подсветкой и переключателями Cherry MX

Клавиатура получила съёмный упор для рук с магнитным креплением. В правой верхней части имеется ролик регулировки уровня громкости и специальная кнопка для быстрого отключения звука.

XPG Summoner: клавиатура с RGB-подсветкой и переключателями Cherry MX

Для подключения к компьютеру служит порт USB 2.0; частота опроса достигает 1000 Гц. Устройство имеет габариты 449 ? 135 ? 44 мм и весит приблизительно 950 граммов.

Информации об ориентировочной цене клавиатуры XPG Summoner на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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