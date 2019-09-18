Представлен струйный принтер Xiaomi Mijia Inkjet Printer

Xiaomi выпустила новый струйный принтер Mijia Inkjet Printer для тех, кто до сих пор печатает фотографии вместо того, чтобы хранить их в цифровом виде. Новинка отличается крайне низкой ценой картриджей и повышенной экономичностью.



Новый картридж для Xiaomi Mijia Inkjet Printer стоит всего 5 долларов, а сам принтер оценен в 140 долларов. Лоток сконструирован так, чтобы можно было печатать как на обычной, так и на очень плотной бумаге, в том числе фотобумаге. Xiaomi позаботилась о том, чтобы не пришлось чистить печатающую головку – здесь в ней используется специальная технология, препятствующая засорению.



По факту, она сама себя чистит раз в неделю, плюс эту функцию можно активировать в любое время вручную. Печатать можно как с ПК, так и с карт памяти и флешек, драйвера на Windows 10 ставятся автоматически. В стоимость принтера входят голубой, черный, желтый и фиолетовый картриджи, притом полностью заправленные. Менять их можно по одному, и такого набора хватит на несколько тысяч страниц. Xiaomi Mijia Inkjet Printer – это вам не струйники HP, у которых картриджи стоят дороже самого принтера.