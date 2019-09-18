Представлен струйный принтер Xiaomi Mijia Inkjet Printer

Xiaomi выпустила новый струйный принтер Mijia Inkjet Printer для тех, кто до сих пор печатает фотографии вместо того, чтобы хранить их в цифровом виде. Новинка отличается крайне низкой ценой картриджей и повышенной экономичностью.

Новый картридж для Xiaomi Mijia Inkjet Printer стоит всего 5 долларов, а сам принтер оценен в 140 долларов. Лоток сконструирован так, чтобы можно было печатать как на обычной, так и на очень плотной бумаге, в том числе фотобумаге. Xiaomi позаботилась о том, чтобы не пришлось чистить печатающую головку – здесь в ней используется специальная технология, препятствующая засорению.

По факту, она сама себя чистит раз в неделю, плюс эту функцию можно активировать в любое время вручную. Печатать можно как с ПК, так и с карт памяти и флешек, драйвера на Windows 10 ставятся автоматически. В стоимость принтера входят голубой, черный, желтый и фиолетовый картриджи, притом полностью заправленные. Менять их можно по одному, и такого набора хватит на несколько тысяч страниц. Xiaomi Mijia Inkjet Printer – это вам не струйники HP, у которых картриджи стоят дороже самого принтера.

Максим Мишенев, MobileDevice

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ZMI показала сверхкомпактную зарядку на 65 ВтZMI показала сверхкомпактную зарядку на 65 Вт
Вышел улучшенный одноплатный компьютер NanoPi M4Вышел улучшенный одноплатный компьютер NanoPi M4
На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спадНа мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад
Корпус Deepcool Matrexx 55 Mesh: сетчатая панель и стенка из закалённого стеклаКорпус Deepcool Matrexx 55 Mesh: сетчатая панель и стенка из закалённого стекла
Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 ммКорпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi выпустила новый роутер и пару умных колонокXiaomi выпустила новый роутер и пару умных колонок
Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАчНовый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч
Теперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПКТеперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПК
Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 GT RGB представлена в трёх версияхИгровая клавиатура Thermaltake Level 20 GT RGB представлена в трёх версиях
Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080
Xiaomi показала на ChinaJoy новый игровой ноутбук Mi с RTX 2060, Core i7-9750H и 16 Гбайт ОЗУXiaomi показала на ChinaJoy новый игровой ноутбук Mi с RTX 2060, Core i7-9750H и 16 Гбайт ОЗУ
Анонсированы игровые ноутбуки Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019Анонсированы игровые ноутбуки Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForceXiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Xiaomi выпустит новые полностью беспроводные наушники-вкладыши и фотопринтерXiaomi выпустит новые полностью беспроводные наушники-вкладыши и фотопринтер
Intel Ice Lake уходит в нирвану: представлен ускоритель нейронных сетей с функцией принятия решенийIntel Ice Lake уходит в нирвану: представлен ускоритель нейронных сетей с функцией принятия решений
Последние новости
Подгружаем последние новости