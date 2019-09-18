Хромбук Google Pixelbook 2 «Atlas» с 4K-экраном засветился на фото

В преддверии мероприятия Google , намеченного на 15 октября, в Сети появились фото возможного преемника хромбука Google Pixelbook. Это устройство с кодовым именем «Atlas» демонстрировалось в видео, обнаруженном ресурсом About Chromebooks и блогером Брэндоном Лаллом (Brandon Lall) в базе Chromium Bug Tracker.

В центре внимания участников предстоящего мероприятия Google будут, конечно же, смартфоны семейства Pixel 4. Вместе с тем, как ожидается, компания представит ещё ряд устройств, включая преемника Google Pixelbook. Этот хромбук вышел в 2017 году, и, видимо, пришла пора выпустить его преемника.

Согласно неофициальным данным, новинка будет базироваться на процессорах Intel Core i5 и i7 восьмого поколения. Объём оперативной памяти хромбука составит 16 Гбайт, что является редкостью для большинства устройств под управлением Chrome OS. Также необычным является то, что разрешение экрана Google Pixelbook 2 составляет 3840 ? 2160 точек, а соотношение сторон равно 16:9 (у предшественника — 3:2).



