Xiaomi выпустила новый роутер и пару умных колонок

Компания Xiaomi анонсировала три новых устройства — пару умных колонок XiaoAI Speaker и беспроводной роутер AC2100 Wi-Fi. Новинки представлены в Китае и пока что будут продаваться только в этой стране.

Колонка XiaoAI Speaker имеет минималистичный дизайн и напоминает прошлые представители серии, что неудивительно. Сверху у нее естькнопки управления музыкой и регулировки громкости плюс ее можно подключать к системе умного дома.

По словам Xiaomi, колонка может контролировать до 5000 устройств, но верится в это с трудом. Эта же новинка вышла в версии Pro, которая получила корпус черного цвета и управление по ИК. Стоят колонки 38 долларов и 42 доллара соответственно. Роутер Xiaomi AC2100 Wi-Fi поддерживает IPV6, он адаптирован для инфраструктуры умного дома Xiaomi Smart Home. У него есть Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) со скоростью до 2100 Мбит/с и гигабитный LAN-порт (всего лишь один). В комплект входят 128 Мб RAM, такой же объем ROM и сразу четыре антенны. Стоит такой маршрутизатор всего 33 доллара. Старт продаж всех новинок запланирован на 20 сентября.

Максим Мишенев, MobileDevice

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