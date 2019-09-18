ПК-корпус Xigmatek Leco Plus: подсветка RGB и сменная фронтальная панель

Компания Xigmatek представила очередную новинку — корпус Leco Plus, предназначенный для создания игрового компьютера с многоцветной подсветкой.

Во фронтальной части решения предусмотрена RGB-полоса в виде единой рамки. Расположенная сбоку панель из закалённого стекла позволяет любоваться установленными компонентами, которые могут также иметь подсветку.

Фронтальная секция имеет съёмную конструкцию: пользователи смогут выбирать между сетчатым модулем и модулем из закалённого стекла. Габариты корпуса составляют 480 ? 410 ? 200 мм.

Поддерживаются материнские платы формата АТХ. Ограничение по длине графических ускорителей — 340 мм. В общей сложности могут быть задействованы до семи карт расширения.

Конфигурация подсистемы хранения данных такова: 3 ? 3,5 дюйма и 2 ? 2,5 дюйма. В верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0.

Воздушная система охлаждения может включать до шести 120-мм вентиляторов. При использовании жидкостного охлаждения возможен монтаж радиаторов формата 120 мм и 240 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 158 мм.



