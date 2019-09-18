Накопитель GIGABYTE Aorus Gen4 AIC SSD вмещает 8 Тбайт данных

Накопитель GIGABYTE Aorus Gen4 AIC SSD вмещает 8 Тбайт данных

Компания GIGABYTE представила под маркой Aorus высокопроизводительный твердотельный накопитель Gen4 AIC SSD 8TB, рассчитанный на использование в настольных компьютерах.

Новинка выполнена в виде карты расширения PCI Express 4.0 x16 (NVMe 1.3). Напомним, что по сравнению с PCI Express 3.0 стандарт PCI Express 4.0 предусматривает удвоение пропускной способности — с 8 до 16 ГТ/с (гигатранзакций в секунду).

Вместимость нового накопителя отражена в названии — 8 Тбайт. Устройство, как утверждается, обеспечивает скорость последовательного чтения и записи информации до 15 000 Мбайт/с.

Накопитель GIGABYTE Aorus Gen4 AIC SSD вмещает 8 Тбайт данных

В составе новинки применены микрочипы флеш-памяти Toshiba BiCS4 3D TLC. За отвод тепла отвечает система активного охлаждения с медным радиатором и вентилятором.

Габариты накопителя составляют 265,25 ? 120,04 ? 19,80 мм (без учёта монтажной планки). Средняя заявленная наработка на отказ достигает 1,77 млн часов.

Цена и сроки начала продаж накопителя пока, к сожалению, не раскрываются.

Накопитель GIGABYTE Aorus Gen4 AIC SSD вмещает 8 Тбайт данных


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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