USB-микрофон Blue Yeti X идеально подходит для подкастов и потокового вещания

USB-микрофон Blue Yeti X идеально подходит для подкастов и потокового вещания

Yeti X, новый USB-микрофон от принадлежащей Logitech марки Blue, нацелен непосредственно на блогеров, потокового вещания и других создателей контента. Наиболее заметное обновление — светодиодный индикатор реального времени на самом микрофоне, позволяющий понять, что усиление слишком малое (или напротив звук зашкаливает) прямо во время записи.

Большая кнопка на передней панели микрофона — это его командный центр, который владельцы могут использовать для регулировки уровней, переключения между основными режимами и выключения устройства (как и в предыдущих моделях микрофонов Blue). Между двумя другими режимами можно циклично переключаться, прикасаясь к кнопке в течение двух секунд. Первый режим управляет громкостью, второй — микшированием (когда, например, хочется найти нужный баланс между звуками игры и комментариями). Это, пожалуй, самая полезная функция в Yeti X, поскольку для неё обычно требуется программное обеспечение или отдельный аппаратный аудиомикшер.

Новое программное обеспечение Logitech Blue Voice (ранее дебютировавшее на гарнитуре Logitech G Pro) позволяет настроить эквалайзер голоса, а затем сохранить его в профиле. Программное обеспечение предлагает несколько готовых опций, но пользователь также может настроить их, а затем менять, когда ситуация требует другого вокального стиля. Также ПО позволяет сразу накладывать различные эффекты вроде подавления шумов, деэссера и так далее.

Как и в предыдущих микрофонах Blue, ещё одна кнопка разместилась на задней панели Yeti X — она меняет способ записи звука. Эта модель имеет не три, а четыре микрофонные капсулы, расположенные внутри, и пользователь можете переключать режимы в зависимости от нужд: «Кардиоидный режим захватывает источники звука, которые находятся прямо перед микрофоном; всенаправленный режим улавливает звук одинаково со всего микрофона; двунаправленный режим осуществляет запись как с передней, так и с задней стороны микрофона, игнорируя остальные; а стереофонический режим использует левый и правый каналы для захвата более глубокой звуковой картины».

USB-микрофон Blue Yeti X идеально подходит для подкастов и потокового вещания

Производитель говорит, что Yeti X совместим с компьютерами под управлением Windows и macOS, а также с большинством телефонов Android через адаптер USB-C. Благодаря разрешению 24-бит / 48 кГц и отсутствию аналогового разъёма XLR он не такой универсальный, как Blue Yeti Pro за $250, но и стоит заметно дешевле: устройство выйдет на рынок в октябре по цене $169,99.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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