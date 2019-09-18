Коврики для мыши Thermaltake Level 20 RGB: подсветка и два варианта размера

Компания Thermaltake анонсировала новые аксессуары — коврики для мыши Level 20 RGB Gaming Mouse Pad и Level 20 RGB Extended Gaming Mouse Pad.

Особенность изделий — встроенная многоцветная подсветка с палитрой из 16,8 млн оттенков. Говорится о поддержке восьми различных эффектов. Для работы подсветки требуется подключение к компьютеру посредством интерфейса USB .

Версия Level 20 RGB Gaming Mouse Pad получила микро-текстурированную поверхность, благодаря которой достигает оптимальный баланс между скоростью и точностью управления в играх. Размеры коврика составляют 370 ? 290 ? 4 мм.

Модель Level 20 RGB Extended Gaming Mouse Pad, в свою очередь, отличается увеличенными габаритами — 900 ? 400 ? 4 мм. Таким образом, на этом коврике, помимо мыши, может расположиться клавиатура.

Обе новинки получили тыльную часть с противоскользящим покрытием. Говорится о совместимости с экосистемой TT RGB Plus.

Продажи аксессуаров начнутся в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.



