Компактная клавиатура Razer Huntsman Tournament Edition рассчитана на киберспортсменов

Компания Razer представила клавиатуру Huntsman Tournament Edition, созданную специально для пользователей, которые регулярно участвуют в выездных игровых турнирах.

Новинка получила компактное исполнение: она лишена блока цифровых кнопок в правой части. Дополнительное удобство при транспортировке обеспечивает съёмный кабель с коннектором USB Type-C.

В устройстве применены линейные оптические переключатели Razer Linear Optical Switch. Для регистрации нажатий служит инфракрасный луч. Утверждается, что переключатели рассчитаны на 100 млн срабатываний.

Предусмотрена память для хранения пяти пользовательских профилей. Частота опроса достигает 1000 Гц. Реализованы функции 10 Key Roll-Over и Anti-Ghosting для корректного распознавания нескольких одновременно нажатых кнопок.

Клавиатура получила фирменную подсветку Chroma с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков. Возможна запись макрокоманд «на лету».

Модель Razer Huntsman Tournament Edition уже поступила в продажу: её ориентировочная цена составляет 130 долларов США .



