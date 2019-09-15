Корпус Deepcool Matrexx 55 Mesh: сетчатая панель и стенка из закалённого стекла

Компания Deepcool представила компьютерный корпус Matrexx 55 Mesh формата Mid Tower, выполненный в строгом стиле.

Новинка получила сетчатую фронтальную панель, которая обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла толщиной 4 мм: через него отлично просматривается внутренняя компоновка системы. Корпус полностью выполнен в чёрном цвете.

Пользователи смогут установить материнскую плату типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX, а также до семи карт расширения. В компьютере можно задействовать два 3,5-дюймовых накопителя и до четырёх устройств хранения данных стандарта 2,5 дюйма.

Ограничение по длине видеокарт и блока питания — 370 мм и 170 мм соответственно. Высота процессорного кулера не должна превышать 168 мм.

При использовании воздушного охлаждения вентиляторы монтируются по следующей схеме: 3 ? 140/120 мм спереди, 2 ? 140/120 мм сверху и 1 ? 120 мм сзади. Поддерживается также жидкостное охлаждение с радиаторами формата от 120 до 360 мм.

Корпус имеет габариты 440 ? 210 ? 480 мм. Во фронтальной части расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона.



