Raijintek Metis Evo: корпус-куб в шести цветовых исполнениях

Raijintek Metis Evo: корпус-куб в шести цветовых исполнениях

Компания Raijintek представила корпус Metis Evo, позволяющий сформировать компактную настольную систему или домашний мультимедийный центр на плате типоразмера Mini-ITX.

Новинка имеет практически кубическую форму: габариты составляют 293 ? 290 ? 263 мм. Покупатели смогут выбирать между модификациями с панелью из закалённого стекла толщиной 3 мм и без таковой. Кроме того, говорится о шести цветовых исполнениях: это чёрное, белое, серебристое, синее, красное и розовое оформления.

Raijintek Metis Evo: корпус-куб в шести цветовых исполнениях

Изделие располагает только двумя слотами расширения: можно установить дискретную видеокарту длиной до 280 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 135 мм.

Raijintek Metis Evo: корпус-куб в шести цветовых исполнениях

Корпус допускает применение двух 3,5-дюймовых накопителей и двух устройств хранения данных в формате 2,5 дюйма. Набор интерфейсов содержит по одному порту USB 3.0 и USB Type-C.

Raijintek Metis Evo: корпус-куб в шести цветовых исполнениях

Поддерживается воздушное и жидкостное охлаждение. В первом случае есть место для трёх вентиляторов (включая фронтальный кулер диаметром до 200 мм), во втором — для 200-мм радиатора.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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