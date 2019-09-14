Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм

Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм

Компания Xigmatek выпустила любопытную новинку — компьютерный корпус под названием Overtake, рассчитанный на работу с материнскими платами типоразмера до E-ATX.

Решение позволяет создать настольную систему с эффектным обликом. Устройство получило три панели из закалённого стекла — они располагаются в боковых частях и спереди. Габариты составляют 566 ? 485 ? 247 мм.

Доступны девять посадочных мест для карт расширения, включая дискретные графические ускорители длиной до 380 мм. Более того, видеоадаптер при необходимости можно расположить вертикально.

Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм

Корпус предлагает широчайшие возможности по организации воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае, к примеру, можно задействовать до одиннадцати 120-миллиметровых вентиляторов, а во втором — радиаторы формата до 480 мм.

Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм

Система позволяет использовать по два накопителя формата 3,5 дюйма и 2,5 дюйма. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 180 мм, по длине блока питания — 220 мм.

В верхней части можно обнаружить по два порта USB 2.0 и USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Новинка полностью выполнена в чёрном цвете.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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