Корпус Xigmatek Overtake: эффектный дизайн и до 11 вентиляторов диаметром 120 мм

Компания Xigmatek выпустила любопытную новинку — компьютерный корпус под названием Overtake, рассчитанный на работу с материнскими платами типоразмера до E-ATX.

Решение позволяет создать настольную систему с эффектным обликом. Устройство получило три панели из закалённого стекла — они располагаются в боковых частях и спереди. Габариты составляют 566 ? 485 ? 247 мм.

Доступны девять посадочных мест для карт расширения, включая дискретные графические ускорители длиной до 380 мм. Более того, видеоадаптер при необходимости можно расположить вертикально.

Корпус предлагает широчайшие возможности по организации воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае, к примеру, можно задействовать до одиннадцати 120-миллиметровых вентиляторов, а во втором — радиаторы формата до 480 мм.

Система позволяет использовать по два накопителя формата 3,5 дюйма и 2,5 дюйма. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 180 мм, по длине блока питания — 220 мм.

В верхней части можно обнаружить по два порта USB 2.0 и USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Новинка полностью выполнена в чёрном цвете.



