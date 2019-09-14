На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад

На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по мировому рынку персональных компьютерных устройств на несколько ближайших лет.

Обнародованные данные учитывают отгрузки настольных систем и рабочих станций, ноутбуков, гибридных компьютеров «два в одном», а также ультрабуков и мобильных рабочих станций.

Итак, сообщается, что по итогам текущего года суммарный объём глобального рынка персональных компьютерных устройств составит около 402,2 млн единиц. Однако уже в следующем году поставки упадут ниже отметки в 400 млн штук.

На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад

В период до 2023 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется в минус 2,4 %. В результате в 2023-м объём отрасли сократится до 365,7 млн единиц.

Отмечается, что рост спроса в ближайшие годы будет наблюдаться только в двух продуктовых категориях: это мобильные компьютеры класса «два в одном» и ультрабуки. Во всех прочих сегментах отрасли будет зафиксирован спад.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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