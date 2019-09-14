На мировом рынке персональных компьютерных устройств ожидается спад

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по мировому рынку персональных компьютерных устройств на несколько ближайших лет.

Обнародованные данные учитывают отгрузки настольных систем и рабочих станций, ноутбуков, гибридных компьютеров «два в одном», а также ультрабуков и мобильных рабочих станций.

Итак, сообщается, что по итогам текущего года суммарный объём глобального рынка персональных компьютерных устройств составит около 402,2 млн единиц. Однако уже в следующем году поставки упадут ниже отметки в 400 млн штук.

В период до 2023 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется в минус 2,4 %. В результате в 2023-м объём отрасли сократится до 365,7 млн единиц.

Отмечается, что рост спроса в ближайшие годы будет наблюдаться только в двух продуктовых категориях: это мобильные компьютеры класса «два в одном» и ультрабуки. Во всех прочих сегментах отрасли будет зафиксирован спад.



