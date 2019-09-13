Вышел улучшенный одноплатный компьютер NanoPi M4

Состоялся релиз одноплатного компьютера FriendlyELEC NanoPi M4, который теперь доступен в новой, усовершенствованной версии. производитель значительно прокачал его, но вместо того, чтобы повысить его стоимость, наоборот, сделал его еще более доступным.

Оригинальный FriendlyELEC NanoPi M4 вышел в конце 2018 года и предлагал процессор Rockchip RK3399 и 2 либо 4 ГБ ОЗУ за 65 либо 95 долларов. Потом, правда, он подешевел до 50 и 75 долларов соответственно, но все-таки. Обновленный NanoPi M4 получил тот же процессор, и на этот раз он поставляется только с 4 Гб оперативной памяти, причем уже не LPDDR3, как год назад, а с современной LPDDR4.

Цена компьютера при этом составила всего лишь 70 долларов США. Компьютер NanoPi M4 по-прежнему умещается на ладони, и на его плате есть аудиовыход, HDMI, коннектор RTC, четыре порта USB 3.0 и один USB-C, и даже RJ45 в наличии. Производитель позаботился о модулях Wi-Fi и Bluetooth, портах MIPI, а также двух наборах коннекторов GPIO. Словом, это один из самых продвинутых одноплатных ПК в мире.

Максим Мишенев, MobileDevice

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