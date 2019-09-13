ZMI показала сверхкомпактную зарядку на 65 Вт

Компания ZMI выпустила сетевое зарядное устройство для современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. В первую очередь новинка ориентирована на технику Apple , но устройства других брендов, само собой, тоже поддерживаются.



Новинка ZMI оказалась в два раза компактнее 60-ваттной зарядки Apple , хотя ее собственная мощность составляет 65 Ватт. Стоит ЗУ ровно 20 долларов США , и это втрое дешевле зарядки Apple , так что выгода очевидна по всем пунктам. Новинка может зарядить смартфон с батареей 4000 мАч за 1 час 50 минут, а приставку Nintendo Switch за 3 часа – это реально очень быстро.



Размеры зарядки ZMI составили 50х50х25 мм, есть складной штекер и один разъем USB-C в верхней части. В наличии семь разных защит, в том числе от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения. В комплект поставки входит 1,5-метровый кабель с двумя коннекторами USB-C и поддержкой тока до 5 ампер, так что он не прогорит и будет служить очень долго. В продажу новинка ZMI поступит в ближайшие дни, и заказать ее можно будет из Китая.