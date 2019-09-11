ASUS CG32UQ: монитор для игровых консолей

Компания ASUS официально представила монитор CG32UQ для игровых консолей, построенный на матрице VA размером 31,5 дюйма по диагонали.

Применена панель формата 4К: разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Говорится о поддержке HDR. Пиковая яркость достигает 600 кд/м2, контрастность — 3000:1. Время отклика матрицы равно 5 мс (Gray to Gray).

В устройстве реализован набор фирменных игровых инструментов ASUS GamePlus. Он включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и средства выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Технология AMD Radeon FreeSync помогает повысить плавность изображения, что улучшает качество игрового процесса.

Для подключения источников сигнала есть разъём DisplayPort 1.2 и три интерфейса HDMI 2.0. Кроме того, панель оснащена стандартным аудиоразъёмом и концентратором USB 3.0.

Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола в пределах 100 мм.



