Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

Китайская компания Xiaomi выпустила новый внешний аккумулятор, предназначенный для восполнения запаса энергии батарей различных мобильных устройств.

Новинка получила название Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition. Ёмкость этого аккумулятора составляет 10 000 мА·ч.

Изделие поддерживает технологию беспроводной подзарядки Qi. Эта система использует метод магнитной индукции.

Сообщается, что новый аккумулятор Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition поддерживает 18-ваттную проводную зарядку. Мощность зарядки беспроводным способом достигает 10 Вт.

Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

Набор разъёмов включает полноразмерный порт USB Type-А и симметричный порт USB Type-C. О текущем статусе информирует светодиодная индикация.

Новинка будет предлагаться в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Приобрести аккумулятор можно будет по ориентировочной цене 18 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3
Intel заявляет о превосходстве игровых ноутбуков на Ice Lake над AMD PicassoIntel заявляет о превосходстве игровых ноутбуков на Ice Lake над AMD Picasso
Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелейБлоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей
Только в Китае продано более 10 млн смартфонов Huawei Y9 (2019)Только в Китае продано более 10 млн смартфонов Huawei Y9 (2019)
IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабукомIFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком
Блок рекламы


Похожие новости
Новый планшет Wacom с 15,6? экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в $3499Новый планшет Wacom с 15,6? экраном 4K и 4-ядерным Core i7 оценён в $3499
IFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 ТбайтIFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 Тбайт
Теперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПКТеперь и 16 Тбайт: представлен новый диск Toshiba X300 для ПК
Новый ноутбук RedmiBook 14 получит чип Intel Core десятого поколенияНовый ноутбук RedmiBook 14 получит чип Intel Core десятого поколения
Ускоритель ELSA GeForce GTX 1650 SP имеет однослотовое исполнениеУскоритель ELSA GeForce GTX 1650 SP имеет однослотовое исполнение
Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080Xiaomi представила новый игровой ноутбук в 3 конфигурациях по цене от $1080
Xiaomi показала на ChinaJoy новый игровой ноутбук Mi с RTX 2060, Core i7-9750H и 16 Гбайт ОЗУXiaomi показала на ChinaJoy новый игровой ноутбук Mi с RTX 2060, Core i7-9750H и 16 Гбайт ОЗУ
Анонсированы игровые ноутбуки Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019Анонсированы игровые ноутбуки Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForceXiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Украинский стартап LaMetric открыл предзаказ на свой новый продукт — настенные LED-панели SkyУкраинский стартап LaMetric открыл предзаказ на свой новый продукт — настенные LED-панели Sky
Последние новости
Подгружаем последние новости