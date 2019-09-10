Новый внешний аккумулятор Xiaomi имеет ёмкость 10 000 мАч

Китайская компания Xiaomi выпустила новый внешний аккумулятор, предназначенный для восполнения запаса энергии батарей различных мобильных устройств.

Новинка получила название Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition. Ёмкость этого аккумулятора составляет 10 000 мА·ч.

Изделие поддерживает технологию беспроводной подзарядки Qi. Эта система использует метод магнитной индукции.

Сообщается, что новый аккумулятор Xiaomi Wireless Power Bank Youth Edition поддерживает 18-ваттную проводную зарядку. Мощность зарядки беспроводным способом достигает 10 Вт.

Набор разъёмов включает полноразмерный порт USB Type-А и симметричный порт USB Type-C. О текущем статусе информирует светодиодная индикация.

Новинка будет предлагаться в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Приобрести аккумулятор можно будет по ориентировочной цене 18 долларов США .



