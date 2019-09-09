MSI Optix MPG341CQRV: изогнутый игровой монитор формата UWQHD

Компания MSI расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель Optix MPG341CQRV, предназначенную для применения в составе игровых настольных систем.

Новинка получила вогнутый (1800R) дисплей на матрице VA размером 34 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3440 ? 1440 пикселей (формат UWQHD), соотношение сторон — 21:9.

Монитор обладает временем отклика в 1 мс и частотой обновления 120 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Яркость равна 400 кд/м2, контрастность — 3000:1 (динамическая контрастность — 100 000 000:1).

Для панели заявлен 84-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 105-процентный охват цветового пространства sRGB.

Новинка располагает цифровыми интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 (?2), а также концентратором USB 3.2. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола.

Монитор оснащён фирменной подсветкой Mystic Light. Технология Adaptive Sync помогает повысить плавность игрового процесса. На защите зрительного аппарата пользователя стоят технологии Anti-Flicker и Less Blue Light.

О том, когда и по какой цене панель поступит в продажу, пока ничего не сообщается.



