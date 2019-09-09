IFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыки

IFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыки

На выставке IFA 2019, которая сейчас проходит в Берлине, дебютировали полностью беспроводные наушники Nokia Power Earbuds, выполненные в виде отдельных погружных модулей для левого и правого уха.

Новинка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 5.0. Реализована защита от влаги (стандарт IPX7), так что капли пота или дождя не нарушат работу наушников.

На одной подзарядке Nokia Power Earbuds могут функционировать до пяти часов. Комплект включает специальный зарядный футляр со встроенным аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч. Утверждается, что этот кейс способен подзарядить наушники до 30 раз, так что пользователь получит до 150 часов автономности.

IFA 2019: полностью беспроводные наушники-вкладыши Nokia Power Earbuds — до 150 часов музыки

Футляр также обеспечивает защиту наушников во время транспортировки. Подзарядка осуществляется через симметричный порт USB Type-C. Габариты кейса — 79 ? 48,5 ? 31 мм.

Новинка будет доступна в двух вариантах цветового исполнения — Charcoal Black (чёрный) и Light Grey (светло-серый). Наушники поступят в продажу по ориентировочной цене 79 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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