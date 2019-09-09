IFA 2019: наушники Adidas Sport с «трикотажной» отделкой

IFA 2019: наушники Adidas Sport с «трикотажной» отделкой

Компания Adidas в сотрудничестве с Zound Industries представила на берлинской выставке электроники IFA 2019 оригинальные беспроводные наушники с кодовыми обозначениями FWD-01 и RPT-01.

Новинки вошли в серию Adidas Sport. Они ориентированы прежде всего на людей, занимающихся спортом и фитнесом. Особенность устройств — особая «трикотажная» отделка.

IFA 2019: наушники Adidas Sport с «трикотажной» отделкой

Модель FWD-01 относится к погружному типу. Плетёный кабель не подвержен спутыванию, а заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 16 часов.

IFA 2019: наушники Adidas Sport с «трикотажной» отделкой

В свою очередь, модель RPT-01 относится к устройствам накладного типа. Наушники получили «трикотажные» амбушюры и оплётку оголовья — эти элементы можно снимать и стирать. Заряда аккумулятора хватит на 40 часов работы.

IFA 2019: наушники Adidas Sport с «трикотажной» отделкой

Обе новинки выполнены в соответствии со стандартом IPX4, а поэтому не боятся пота и водных брызг. Для подключения к источнику сигнала служит беспроводная связь Bluetooth 5.0.

Подзарядка осуществляется посредством кабеля с симметричным коннектором USB Type-C.

В продажу наушники FWD-01 и RPT-01 поступят по цене 149 и 169 долларов США соответственно.

IFA 2019: наушники Adidas Sport с «трикотажной» отделкой


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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