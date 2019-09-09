IFA 2019: накопители GOODRAM IRDM Ultimate X SSD с интерфейсом PCIe 4.0

IFA 2019: накопители GOODRAM IRDM Ultimate X SSD с интерфейсом PCIe 4.0

Компания GOODRAM демонстрирует на берлинской выставке IFA 2019 высокопроизводительные твердотельные накопители IRDM Ultimate X SSD, рассчитанные на использование в мощных настольных компьютерах.

Решения, выполненные в форм-факторе М.2, используют интерфейс PCIe 4.0 x4. Производитель говорит о совместимости с платформой AMD Ryzen 3000.

В новинках применяются микрочипы флеш-памяти Toshiba BiCS4 3D TLC NAND и контроллер Phison PS3111-S16. Предусмотрен радиатор для отвода тепла.

В семейство IRDM Ultimate X SSD вошли изделия вместимостью 500 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт. Скорость чтения данных у всех версий достигает 5000 Мбайт/с. Скорость записи составляет до 2500 Мбайт/с у младшей модификации и до 4500 Мбайт/с у двух других.

IFA 2019: накопители GOODRAM IRDM Ultimate X SSD с интерфейсом PCIe 4.0

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при чтении/записи заявлен на уровне 550 000/400 000 для накопителя на 500 Гбайт и 750 000/750 000 для версий на 1 и 2 Тбайт.

В продажу новинки поступят в начале ноября. Цена составит от 210 до 650 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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