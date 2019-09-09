IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15? дисплеем работает без подзарядки до 17 часов

IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15″ дисплеем работает без подзарядки до 17 часов

Бренд Dynabook, созданный на базе активов Toshiba Client Solutions, представил в рамках берлинской выставки IFA 2019 портативный компьютер бизнес-класса Tecra X50-F.

Новинка получила 15-дюймовый дисплей, выполненный по технологии IGZO (оксид индия, галлия и цинка). Панели такого типа отличаются хорошей цветопередачей и небольшим энергопотреблением. Разрешение составляет 1920 ? 1080 точек (формат Full HD).

Основой служит процессор Intel Core i7-8665U поколения Whiskey Lake. Чип содержит четыре ядра с частотой 1,9–4,8 ГГц и графический контроллер Intel UHD 620. Объём оперативной памяти DDR4 достигает 32 Гбайт, а за хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe SSD вместимостью до 1 Тбайт.

IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15″ дисплеем работает без подзарядки до 17 часов

Беспроводную связь обеспечивают адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Опционально может быть установлен модуль 4G/LTE для подключения к мобильным сетям.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов. На портативный компьютер установлена операционная система Windows 10.

IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15″ дисплеем работает без подзарядки до 17 часов

Среди доступных разъёмов упомянуты порты HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort, USB 3.0 и USB 3.1 Type-C. Ноутбук имеет размеры 359 ? 250 ? 17,6 мм и весит около 1,4 кг.

В продажу новинка поступит в начале октября по ориентировочной цене от 1540 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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