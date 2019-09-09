IFA 2019: анонсирован Sonos Move — первый Bluetooth-динамик компании

Компания Sonos представила в рамках выставки IFA 2019 свой первый Bluetooth-динамик, получивший название Move. О его грядущем выходе стало известно в прошлом месяце.

Хотя рынок буквально наводнили Bluetooth-динамики, Sonos упорно придерживалась выпуска высококачественных домашних аудиосистем, в которых для потоковой передачи музыки используется Wi-Fi, а не Bluetooth.

Сообщается, что поклонники бренда уже не первый год уговаривают компанию начать выпуск аудиосистемы с поддержкой Bluetooth. В аналогичном ключе пользователи уже много лет спрашивают Sonos об уличных колонках.

До сих пор все динамики Sonos были спроектированы для стационарного использования в помещении. Компания не выпускала переносные аудиоустройства с питанием от батареи.

Похоже, что с выходом Sonos Move всё изменилось. Этот портативный динамик с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 4.2, с питанием от батареи можно использовать как внутри помещения, так и на открытом воздухе (степень защиты от воды и пыли — IP56). В помещении для потоковой передачи музыки используется Wi-Fi, за его пределами и при отсутствии доступа к Сети динамик переключается на Bluetooth.

Sonos Move получил все функции, которые имеются у современного динамика, включая поддержку голосовых ассистентов Alexa и Google Assistant, а также технологии AirPlay 2. Продолжительность автономной работы устройства составляет до 10 часов. Зарядка производится через порт USB-C.

Подобно колонкам Sonos One, можно соединить два динамика Sonos Move вместе для получения стерео. Также в Sonos Move используется фирменная технология Trueplay для автоматической калибровки звучания в соответствии с акустикой помещения, где он установлен. Размеры динамика равны 240 ? 160 ? 126 мм, вес — 3 кг.

Новинка уже доступна для предаказа по цене $399. Продажи Sonos Move стартуют 24 сентября.



