Inno3D GeForce RTX 2080/2070 Super Gaming OC X2: видеокарты с заводским разгоном

Компания Inno3D анонсировала графические ускорители GeForce RTX 2080 Super Gaming OC X2 и GeForce RTX 2070 Super Gaming OC X2 для игровых настольных компьютеров.

Новинки получили оригинально оформленный кулер, в состав которого входят два 100-миллиметровых вентилятора, радиатор и четыре тепловые трубки. В тыльной части установлена усиливающая пластина.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super Gaming OC X2 использует чип NVIDIA TU104 поколения Turing. Конфигурация включает 3072 ядра CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. У эталонных ускорителей базовая частота ядра составляет 1605 МГц, турбо-частота — 1815 МГц. У новинки Inno3D частота ядра достигает 1845 МГц.

Ускоритель GeForce RTX 2070 Super Gaming OC X2, в свою очередь, использует 2560 ядер CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Частота ядра чипа достигает 1815 МГц против 1770 МГц у референсных изделий.

Обе новинки наделены интерфейсом HDMI 2.0b и тремя разъёмами DisplayPort 1.4. Для работы с графическими ускорителями рекомендуется применять блок питания мощностью не менее 650 Вт. В компьютерном корпусе устройства займут три слота расширения.

Информации о цене и сроках начала продаж видеокарт пока нет.



