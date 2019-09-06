Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей

Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей

Компания Phanteks анонсировала блоки питания AMP Series с сертификацией 80 PLUS Gold: продажи новинок начнутся уже до конца текущего месяца.

Устройства могут похвастаться полностью модульной системой кабелей. Это позволяет использовать только нужные подключения, благодаря чему можно избавиться от нагромождения кабелей внутри компьютерного корпуса.

Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей

В семействе Phanteks AMP Series представлены три модели — мощностью 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. В конструкции применяются высококачественные на 100 % японские конденсаторы.

Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей

За охлаждение отвечает 120-миллиметровый вентилятор на гидродинамическом подшипнике (FDB). Этот кулер полностью останавливается при небольшой нагрузке на блок питания, благодаря чему не производится никакого шума.

Блоки питания Phanteks AMP Series используют модульную систему кабелей

Среди реализованных средств безопасности упомянуты системы OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Габариты составляют 140 ? 150 ? 86 мм. На блоки питания предоставляется десятилетняя гарантия. Цена — от 90 до 110 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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