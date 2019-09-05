IFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 Тбайт

IFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 Тбайт

Компания Seagate Technology на берлинской выставке электроники IFA 2019 представила стильные твердотельные накопители One Touch SSD и One Touch SSD Special Edition в компактном корпусе.

Карманные устройства хранения данных используют для подключения к компьютеру интерфейс USB 3.0. Заявленная скорость передачи информации достигает 400 Мбайт/с.

IFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 Тбайт

Модель One Touch SSD имеет покрытие из приятного на ощупь тканого материала чёрного или белого цвета. Этот накопитель будут предлагаться в версиях вместимостью 500 Гбайт и 1 Тбайт.

Модификация One Touch SSD Special Edition, в свою очередь, будет доступна в нескольких вариантах камуфляжной расцветки (красный, зелёный, синий и белый). Ёмкость — 500 Гбайт.

IFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 Тбайт

Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows и Apple macOS. При покупке предоставляется трёхлетняя гарантия, а также двухмесячная подписка на Adobe Creative Cloud (план Photography) и годовая подписка на сервис организации фотографий Mylio Create.

IFA 2019: стильные карманные накопители Seagate One Touch SSD ёмкостью до 1 Тбайт

Цена One Touch SSD составит $105 за версию на 500 Гбайт и $200 за модификацию на 1 Тбайт. Накопитель One Touch SSD Special Edition обойдётся в $110.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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