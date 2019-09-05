Intel заявляет о превосходстве игровых ноутбуков на Ice Lake над AMD Picasso

Процессоры Intel Ice Lake, выпускаемые по 10-нм техпроцессу, наконец-то начали массово поставляться производителям ноутбуков. В течение этой недели свои продукты, основанные на Ice Lake, уже представили многие крупные производители, включая Acer, Asus, Lenovo, MSI и Razer. И как заявляют представители Intel , такие мобильные компьютеры будут отличаться заметно возросшей производительностью, особенно если говорить о её графической составляющей. Процессоры Ice Lake помимо новых вычислительных ядер Sunny Cove, получили графическое ядро нового поколения Gen11, которое по своему быстродействию значительно превосходит все предшествующие графические решения Intel .

На специальной презентации «Real World Performance», которую Intel провела в рамках IFA 2019, компания уделила большое внимание своему доминирующему положению в мобильном сегменте. При этом выход Ice Lake должен закрепить позиции Intel в этой сфере, поскольку эти процессоры способны предложить более высокую производительность и лучшие возможности, чем любые конкурирующие решения, предлагаемые AMD и Qualcomm .

Intel отдельно упомянула Razer Blade Stealth 13 — новый игровой ультрапортативный ноутбук, который сочетает малый вес и отличную графическую производительность именно благодаря использованию Ice Lake. Кроме того, в течение презентации выяснилась и ещё одна интересная деталь: процессор в Razer Blade Stealth 13 обладает конфигурируемым уровнем TDP, который можно менять «на лету», через специальное приложение Synapse. Например, чип Core i7-1065G7 может быть переключен из 15-ваттного состояния в 25-ваттное, что позволяет существенно увеличить уровень производительности. Как следует из продемонстрированных результатов тестов, игровое быстродействие при этом возрастает на величину от 26 до 42 процентов.

Кроме того, Intel сравнила игровую производительность Core i7-1065G7 (4 ядра, частота 1,3-3,9 ГГц, графика Gen11, TDP 25 Вт) в составе Razer Blade Stealth 13 с производительностью конкурирующего процессора AMD Ryzen 7 3700U (4 ядра, частота 2,3–4,0 ГГц, графика Vega 10, TDP 25 Вт), использующегося в другом «коммерчески доступном мобильном компьютере».

В разрешении 1080p оба процессора показали сравнимую игровую производительность в играх Dirt Rally 2.0, Rainbow Six: Siege, и World of Tanks Encore, но в прочих играх Ice Lake продемонстрировал примерно 20-процентное преимущество. А в DOTA 2 превосходство графики Intel Gen11 доходит до внушительных 84 %.

Кроме того, Intel в очередной раз обратила внимание на ИИ-возможности Ice Lake, которые реализуются поддержкой набора инструкций AVX-512 со специальными расширениями DL Boost. Благодаря этому Core i7-1065G7 демонстрирует подавляющее превосходство над Ryzen 7 3700U в бенчмарке AIXPRT CP2, измеряющем производительность алгоритмов машинного обучения с использованием распространённых открытых библиотек.

Стоит иметь в виду, что приведённые тесты производительности выполнены самой компанией Intel , поэтому к конфигурации сравниваемых систем могут возникнуть определённые вопросы. Например, в Razer Blade Stealth 13 используется быстрая память LPDDR4X-3733, в то время как система на базе Ryzen 7 3700U, с которой проводится сравнение, была укомплектована DDR4-2400 памятью. Но с учётом того, что ноутбуки на базе Ice Lake уже представлены, независимые обзоры не должны заставить себя долго ждать.



