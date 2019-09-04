Изогнутый игровой монитор AOC CQ27G1 с поддержкой FreeSync стоит $279

Компания AOC начала продажи изогнутого монитора CQ27G1 на матрице VA, предназначенного для применения в составе игровых настольных систем.

Новинка имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением 2560 ? 1440 пикселей, что соответствует формату QHD. Радиус кривизны — 1800R.

В устройстве реализована технология AMD FreeSync: она помогает повысить плавность изображения и за счёт этого улучшить качество игрового процесса. Частота обновления достигает 144 Гц, время отклика равно 1 мс.

Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности составляют 250 кд/м2, 3000:1 и 80 000 000:1.

Набор разъёмов включает цифровые интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0 (?2). Кроме того, есть стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.

Подставка позволяет регулировать углы наклона (-4/21,5 градуса) и поворота (±34 градуса) дисплея, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола в пределах 130 мм.

Приобрести монитор CQ27G1 можно по ориентировочной цене 279 долларов США .



