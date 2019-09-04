IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком

IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком

Компания Razer приурочила к выставке электроники IFA 2019 анонс производительного портативного компьютера Blade Stealth 13, который поступит в продажу в конце текущего месяца.

Разработчик называет новинку первым в мире игровым ультрабуком. Так, версия Blade Stealth 13 GTX несёт на борту дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гбайт памяти GDDR5. Впрочем, будет также доступна модель Blade Stealth 13 Mercury White с видеоадаптером Intel Iris Plus Graphics.

IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком

Все модификации новинки несут на борту процессор Intel Core i7-1065G7 (Core десятого поколения) с четырьмя ядрами, которые функционируют на частоте от 1,3 до 3,9 ГГц. Объём оперативной памяти LPDDR4-3733 составляет 16 Гбайт.

IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком

Дисплей имеет размер 13,3 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1080 точек (формат Full HD). Для версии Blade Stealth 13 GTX также будет доступна сенсорная панель с разрешением 3840 ? 2160 пикселей (4К). Для всех вариантов заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком

За хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe M.2 вместимостью 256 или 512 Гбайт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, аудиосистему с четырьмя динамиками, порты Thunderbolt 3 (USB-C), USB-C 3.1 Gen 2, USB 3.1 Type-A, клавиатуру с подсветкой Razer Chroma. Габариты составляют 304,6 ? 210 ? 15,3 мм, вес — 1,32–1,47 кг. Операционная система — Windows 10 Home.

Приобрести ультрабук Blade Stealth 13 можно будет по ориентировочной цене от 1500 долларов США.

IFA 2019: Razer называет Blade Stealth 13 первым в мире игровым ультрабуком


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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