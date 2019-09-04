ASUS VA24EHE Eye Care: безрамочный монитор с поддержкой Adaptive-Sync

Компания ASUS представила монитор VA24EHE семейства Eye Care, выполненный на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.

Панель обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1 (динамическая контрастность достигает 100 000 000:1).

В новинке реализована технология Adaptive-Sync. Частота обновления равна 75 Гц; углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Монитор может похвастаться безрамочным дизайном. Набор фирменных средств ASUS GamePlus включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов. Технология Flicker-free, в свою очередь, избавляет от мерцания.

Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея. Набор разъёмов включает порты HDMI, D-Sub и DVI-D.



