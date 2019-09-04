ASUS VA24EHE Eye Care: безрамочный монитор с поддержкой Adaptive-Sync

ASUS VA24EHE Eye Care: безрамочный монитор с поддержкой Adaptive-Sync

Компания ASUS представила монитор VA24EHE семейства Eye Care, выполненный на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.

Панель обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1 (динамическая контрастность достигает 100 000 000:1).

В новинке реализована технология Adaptive-Sync. Частота обновления равна 75 Гц; углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

ASUS VA24EHE Eye Care: безрамочный монитор с поддержкой Adaptive-Sync

Монитор может похвастаться безрамочным дизайном. Набор фирменных средств ASUS GamePlus включает перекрестие прицела, таймер, счётчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях.

ASUS VA24EHE Eye Care: безрамочный монитор с поддержкой Adaptive-Sync

Система Blue Light Filter уменьшает интенсивность излучаемого синего света и оберегает глаза от его возможных побочных эффектов. Технология Flicker-free, в свою очередь, избавляет от мерцания.

Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея. Набор разъёмов включает порты HDMI, D-Sub и DVI-D.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила IntelAMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветкаИгровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка
Team Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкойTeam Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкой
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
LG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian AudioLG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian Audio
Блок рекламы


Похожие новости
ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3ASUS Chromebook C425: ноутбук за $500 с процессором Intel Core m3
LG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian AudioLG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian Audio
ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10ASUS укомплектовала плату Prime Z390-A/H10 накопителем Intel Optane H10
GIGABYTE Aorus FI27Q-P: первый игровой QHD-монитор с поддержкой High Bit Rate 3GIGABYTE Aorus FI27Q-P: первый игровой QHD-монитор с поддержкой High Bit Rate 3
Corsair Elgato 4K60 Pro MK.2: карта захвата с поддержкой HDR10Corsair Elgato 4K60 Pro MK.2: карта захвата с поддержкой HDR10
ASUS ROG Strix XG43UQ и XG27UQ: игровые мониторы с технологией сжатия DSCASUS ROG Strix XG43UQ и XG27UQ: игровые мониторы с технологией сжатия DSC
Трио игровых мониторов AOC G2 с диагональю от 24 до 27 дюймовТрио игровых мониторов AOC G2 с диагональю от 24 до 27 дюймов
Частота обновления до 240 Гц и изогнутый экран: новые игровые мониторы AlienwareЧастота обновления до 240 Гц и изогнутый экран: новые игровые мониторы Alienware
Dell S3220DGF: изогнутый монитор с поддержкой AMD Radeon FreeSync 2 HDRDell S3220DGF: изогнутый монитор с поддержкой AMD Radeon FreeSync 2 HDR
ASUS выпустила низкопрофильные ускорители GeForce GTX 1650ASUS выпустила низкопрофильные ускорители GeForce GTX 1650
Последние новости
Подгружаем последние новости