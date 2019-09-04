Цены на чипы NAND растут, а на DRAM перестали падать, хотя дно, возможно, ещё не достигнуто

Цены на чипы NAND растут, а на DRAM перестали падать, хотя дно, возможно, ещё не достигнуто

Исследовательская компания DRAMeXchange сообщила 30 августа, что средняя цена 8-гигабитных чипов памяти DRAM стандарта DDR4, которые используются в основном в ПК, в тот день составляла $2,94 — то есть не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Цена немного выросла в декабре прошлого года, а затем неуклонно снижалась с января по июль. За эти семь месяцев она упала не менее чем на 59,4 %, что было обусловлено перенасыщением запасов и вялым спросом, связанным с продолжающимся экономическим спадом.

«Китайские закупщики выражают всё бо?льшую обеспокоенность тем, что японские ограничения на экспорт полупроводниковых материалов приведут к снижению объёмов производства со стороны производителей микросхем DRAM, таких как Samsung Electronics и SK Hynix, — отметил аналитик Mirae Asset Daewoo Ким Янг-гун (Kim Young-gun). — В результате производителям удалось договориться не снижать цены и далее, несмотря на ситуацию с переизбытком запасов. Тем не менее, хотя стоимость чипов DRAM не падала в прошедший месяц, ещё не известно, достигла ли она минимума, ведь проблемы запасов и спроса остались». Другой отраслевой источник также отметил, что ещё рано говорить о восстановлении отрасли и сложно предугадать дальнейшую динамику цен.

Цены на чипы NAND растут, а на DRAM перестали падать, хотя дно, возможно, ещё не достигнуто

Как пояснили специалисты DRAMeXchange, и в сентябре рост цен вряд ли обозначится: «Существовало мнение, что быстрое увеличение спотовых цен на микросхемы DRAMприведёт и к увеличению контрактных цен, но ограничения экспорта японских полупроводниковых материалов не оказали существенного влияния на производственную деятельность южнокорейских производителей по выпуску микросхем памяти. Опасения по поводу нехватки материалов были в некоторой степени устранены, и правительство Японии по-прежнему разрешает экспорт фтористого водорода крупным южнокорейским компаниям. Исчезновение фактора дефицита означает, что спрос и предложение снова будут определять динамику цен на чипы DRAM, а уровень запасов, который всё ещё высок, приведёт к тому, что роста цен снова не случится в сентябре».

В то же время цена на чипы MLC NAND объёмом 128 Гбит, которые используются в различной электронике, твердотельных и USB-накопителях, выросла с $4,01 до $4,11 в августе. Стоимость растёт уже второй месяц подряд, а скорость роста достигла 29-месячного максимума. Тем не менее, стоимость до сих пор намного ниже, чем предыдущая отметка в $5,87, зафиксированная в августе 2017 года. В будущем, как считают аналитики, ситуация на рынке NAND продолжит колебаться некоторое время, и мы в сентябре снова можем получить рост стоимости кристаллов. Это обусловлено последствиями длительного отключения питания на производственных мощностях Toshiba.

Цены на чипы NAND растут, а на DRAM перестали падать, хотя дно, возможно, ещё не достигнуто


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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