Deepcool Macube 310: лаконичный ПК-корпус в четырёх вариантах исполнения

Компания Deepcool представила в продуктовом семействе GamerStorm корпус Macube 310 в строгом стиле, предназначенный для построения игрового настольного компьютера.

Новинка будет предлагаться в чёрном (модель Macube 310) и белом (версия Macube 310 WH) цветовых исполнениях. Кроме того, предусмотрены варианты с обычной и сетчатой верхней панелью (Macube 310P / 310P WH). Таким образом, доступны в общей сложности четыре модификации новинки.

Боковая стенка изготовлена из затемнённого закалённого стекла. Габариты корпуса составляют 424,6 ? 215 ? 494,6 мм. Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Слоты расширения выполнены по схеме 7+2. Допускается применение видеокарт длиной до 330 мм. Пользователи смогут задействовать по два накопителя в форм-факторах 3,5 и 2,5 дюйма.

Поддерживаются жидкостные системы охлаждения: в этом случае можно установить фронтальный радиатор формата до 360 мм и тыльный радиатор формата 120 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 160 мм.

В верхней части можно обнаружить два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Весит корпус приблизительно 8,3 кг.



