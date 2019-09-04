Deepcool Macube 310: лаконичный ПК-корпус в четырёх вариантах исполнения

Deepcool Macube 310: лаконичный ПК-корпус в четырёх вариантах исполнения

Компания Deepcool представила в продуктовом семействе GamerStorm корпус Macube 310 в строгом стиле, предназначенный для построения игрового настольного компьютера.

Новинка будет предлагаться в чёрном (модель Macube 310) и белом (версия Macube 310 WH) цветовых исполнениях. Кроме того, предусмотрены варианты с обычной и сетчатой верхней панелью (Macube 310P / 310P WH). Таким образом, доступны в общей сложности четыре модификации новинки.

Deepcool Macube 310: лаконичный ПК-корпус в четырёх вариантах исполнения

Боковая стенка изготовлена из затемнённого закалённого стекла. Габариты корпуса составляют 424,6 ? 215 ? 494,6 мм. Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Deepcool Macube 310: лаконичный ПК-корпус в четырёх вариантах исполнения

Слоты расширения выполнены по схеме 7+2. Допускается применение видеокарт длиной до 330 мм. Пользователи смогут задействовать по два накопителя в форм-факторах 3,5 и 2,5 дюйма.

Deepcool Macube 310: лаконичный ПК-корпус в четырёх вариантах исполнения

Поддерживаются жидкостные системы охлаждения: в этом случае можно установить фронтальный радиатор формата до 360 мм и тыльный радиатор формата 120 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 160 мм.

В верхней части можно обнаружить два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Весит корпус приблизительно 8,3 кг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила IntelAMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветкаИгровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка
Team Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкойTeam Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкой
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
LG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian AudioLG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian Audio
Блок рекламы


Похожие новости
ПК-корпус Antec NX600: стеклянные панели и ARGB-вентиляторыПК-корпус Antec NX600: стеклянные панели и ARGB-вентиляторы
ПК-корпус Aerocool SI-5200 RGB Tempered Glass располагает тремя RGB-вентиляторамиПК-корпус Aerocool SI-5200 RGB Tempered Glass располагает тремя RGB-вентиляторами
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантахКорпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB: строгий корпус с закалённым стеклом и подсветкойDeepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB: строгий корпус с закалённым стеклом и подсветкой
ПК-корпус Antec NX210 снабжён четырьмя вентиляторами с подсветкойПК-корпус Antec NX210 снабжён четырьмя вентиляторами с подсветкой
FSP CMT350: ПК-корпус с подсветкой и панелью из закалённого стеклаFSP CMT350: ПК-корпус с подсветкой и панелью из закалённого стекла
Sharkoon Elite Shark CA200: эффектные ПК-корпуса с RGB-подсветкойSharkoon Elite Shark CA200: эффектные ПК-корпуса с RGB-подсветкой
Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечекDeepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек
Две панели ПК-корпуса Xigmatek Sirocon II выполнены из закалённого стеклаДве панели ПК-корпуса Xigmatek Sirocon II выполнены из закалённого стекла
Xigmatek Iris: строгий ПК-корпус с поддержкой плат ATXXigmatek Iris: строгий ПК-корпус с поддержкой плат ATX
Последние новости
Подгружаем последние новости