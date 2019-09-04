Sharp покажет 5G-телевизор и самую большую в мире панель 8K

Корпорация Sharp продемонстрирует на предстоящей выставке электроники IFA 2019 ряд новейших разработок в области «умных» телевизоров нового поколения.

В частности, посетители мероприятия смогут увидеть самую большую в мире ТВ-панель формата 8К. Разрешение таких дисплеев составляет 7680 ? 4320 пикселей. Это в 16 раз выше, чем у экранов широко распространённого стандарта Full HD — 1920 ? 1080 точек.

Сообщается, что новейшая 8K-панель Sharp имеет размер 120 дюймов по диагонали. Другие характеристики, равно как и предполагаемая стоимость устройства, пока не раскрываются.

Кроме того, Sharp покажет телевизор формата 8К, оборудованный интегрированным модулем для подключения к мобильным сетям пятого поколения (5G). Эта панель сможет загружать контент ультравысокого разрешения через мобильные сервисы, без необходимости использования Wi-Fi или Ethernet.

Разумеется, в экспозиции Sharp будут демонстрироваться и другие разработки в области компьютерных и телевизионных дисплеев.

Добавим, что ежегодная международная выставка бытовой электроники IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) пройдёт в Берлине (Германия) с 6 по 11 сентября.



