Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка

Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка

В ассортименте Cougar появилась полноразмерная клавиатура Vantar MX, разработанная специально для любителей компьютерных игр.

Новинка относится к механическому типу. Могут применяться переключатели Black, Red, Bround и Blue, рассчитанные как минимум на 50 млн срабатываний.

Верхняя панель клавиатуры выполнена из алюминия. Реализована индивидуальная RGB-подсветка кнопок. Говорится о 13 эффектах и возможности персональной настройки.

Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB; длина кабеля составляет 1,8 м. Устройство имеет габариты 130 ? 440 ? 35 мм и весит приблизительно 850 г.

Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка

Частота опроса достигает 1000 Гц, время отклика — 1 мс. Упомянута функция N-key Rollover, которая обеспечивает корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

Игровая клавиатура Cougar Vantar MX: механические переключатели и RGB-подсветка

Производитель гарантирует совместимость с компьютерами под управлением операционной системы Windows 10. Информации об ориентировочной цене Vantar MX пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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