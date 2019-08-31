LG выпустила беспроводные наушники HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой технологии Meridian Audio

LG Electronics объявила в преддверии старта выставки IFA 2019 о пополнении семейства носимых аудиосистем LG TONE новыми беспроводными наушниками HBS-XL7, HBS-SL5 и HBS-SL6S с поддержкой протокола Bluetooth 5.0 и аудиотехнологии Hi-Fi Sound Solution от Meridian Audio.

Новые модели оснащены батареей с поддержкой технологии быстрой зарядки, которая обеспечивает до 3 часов работы от 10-минутной зарядки. Благодаря двойным микрофонам новые гарнитуры также отчётливо улавливают голос пользователя, обеспечивая хорошую слышимость при телефонном разговоре даже в шумной обстановке.

Модель HBS-XL7 TONE Flex стоимостью $149,99 с 32-бит Hi-Fi ЦАП и эквалайзером от Meridian обеспечивает до 8 часов автономной работы. В устройстве также имеется выделенная кнопка Google Assistant для голосового управления и получения информации.

Наушники HBS-SL6S TONE Style и HBS-SL5 TONE Style тоже обладают способностью работать до 8 часов в автономном режиме, их стоимость равна $129,99 и $99,99 соответственно.

Все три новинки уже доступны для приобретения на сайте LG.com.



