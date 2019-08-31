10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны

Не все из перечисленных устройств находятся на слуху, часть из них даже не прошла стадию прототипа, и, разумеется, никто не заставляет их покупать. Но иногда само существование бесполезной дребедени, которую старательно раскручивают бездушным маркетингом, вызывает законное негодование.

Nexus Q должен был гордо красоваться в гостиных, передавая на телевизоры видео из Google Play и YouTube. Но (несмотря на громкие обещания Google) проект умер прежде, чем вообще родился. Гаджет за 299 долларов оказался малоинтересным широкой публике.

Microsoft

Microsoft

Apple

iPod

GPS

GPS

Twitter

Twitter

Twitter

Microsoft

Zune — жалкая попытка отв 2006 году урвать кусочек рынка от Zune критиковали за плохой звук и неудобный для покупки музыки «Рынок». Билл Гейтс заявил, что Zune — «мечта, которая поведёт нас в будущее», но в связи с плохими продажами проект прикрыли в 2011 году.DigiScents iSmell — одна из тех идей, которым лучше было бы оставаться в научной фантастике. Объявленный в 2001 году iSmell содержал в себе 128 ароматов, определённые смеси которых должны были придать запах любому сайту в интернете. Хотя это открывало любопытные возможности, некоторые порталы всё же не предназначены для обоняния. Дальше прототипа проект не пошёл.Телефоны от Garmin. В 2008 году Garmin, известная фирма-производительустройств, решила прорваться на рынок смартфонов . В 2009 году Garmin в сотрудничестве с Asus выпустила свой G60. Но iPhone и другие мощные современные смартфоны навигацией растоптали G60 всмятку. В конце концов, это был хороший навигатор на плохоньком телефоне.Peek. Даже сейчас, когда число пользователейдавно превысило 500 миллионов человек, телефон только длякажется глупой затеей. Но в 2009 году кто-то посчитал, что 200 долларов за подобное устройство — цена что надо. Его до сих пор можно купить на Amazon, да только кому он сдался?Часы, которые не часы. Для чего нужны часы? Показывать время и стильно выглядеть. Но некоторым фирмам этого было недостаточно. Взять те жеSPOT, часы со встроенным мини-компьютером и кучей ненужных прибамбасов или битовые часы от Swatch, показывающие текущее интернет-время, или часы-смартфон SPH-S100 от Samsung , так и не попавшие на рынок.Носимые персональные компьютеры получили расцвет в 2000 году. Особенно постаралась на их поприще Xybernaut Corporation, разработав прикрепляемый к голове активируемый голосом персональный компьютер и надувной подушкой для шеи, что выглядело крайне нелепо. Компания разорилась раньше, чем успела выпустить гаджет в свет.Нетбуки появились в 2007 году и сразу завоевали популярность за низкую цену и компактность. Но в 2009 году они начали умирать мучительной смертью — в основном, благодаря их худосочным родственникам — планшетам.КПК прожили на удивление долгую жизнь. Первые модели были слишком большими, неуклюжими, шли в комплекте с ненужным стилусом и на них даже нельзя было позвонить. На данный момент КПК практически целиком вытеснены смартфонами.Микроволновый банк — одно сочетание этих слов должно насторожить читателя. В 1998 году компания NCR объявила о создании кухонного чудо-устройства, позволяющего проверить электронную почту и банковские операции, не отходя от микроволновки. Похожую идею пытался «протолкнуть» и LG , но с дверью холодильника. Ни одна из них не дожила до реализации.



