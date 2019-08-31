10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны

10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны

Не все из перечисленных устройств находятся на слуху, часть из них даже не прошла стадию прототипа, и, разумеется, никто не заставляет их покупать. Но иногда само существование бесполезной дребедени, которую старательно раскручивают бездушным маркетингом, вызывает законное негодование.

10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны

Nexus Q должен был гордо красоваться в гостиных, передавая на телевизоры видео из Google Play и YouTube. Но (несмотря на громкие обещания Google) проект умер прежде, чем вообще родился. Гаджет за 299 долларов оказался малоинтересным широкой публике.

10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Microsoft Zune — жалкая попытка от Microsoft в 2006 году урвать кусочек рынка от Apple и iPod. Zune критиковали за плохой звук и неудобный для покупки музыки «Рынок». Билл Гейтс заявил, что Zune — «мечта, которая поведёт нас в будущее», но в связи с плохими продажами проект прикрыли в 2011 году.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
DigiScents iSmell — одна из тех идей, которым лучше было бы оставаться в научной фантастике. Объявленный в 2001 году iSmell содержал в себе 128 ароматов, определённые смеси которых должны были придать запах любому сайту в интернете. Хотя это открывало любопытные возможности, некоторые порталы всё же не предназначены для обоняния. Дальше прототипа проект не пошёл.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Телефоны от Garmin. В 2008 году Garmin, известная фирма-производитель GPS устройств, решила прорваться на рынок смартфонов. В 2009 году Garmin в сотрудничестве с Asus выпустила свой G60. Но iPhone и другие мощные современные смартфоны с GPS навигацией растоптали G60 всмятку. В конце концов, это был хороший навигатор на плохоньком телефоне.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Twitter Peek. Даже сейчас, когда число пользователей Twitter давно превысило 500 миллионов человек, телефон только для Twitter кажется глупой затеей. Но в 2009 году кто-то посчитал, что 200 долларов за подобное устройство — цена что надо. Его до сих пор можно купить на Amazon, да только кому он сдался?
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Часы, которые не часы. Для чего нужны часы? Показывать время и стильно выглядеть. Но некоторым фирмам этого было недостаточно. Взять те же Microsoft SPOT, часы со встроенным мини-компьютером и кучей ненужных прибамбасов или битовые часы от Swatch, показывающие текущее интернет-время, или часы-смартфон SPH-S100 от Samsung, так и не попавшие на рынок.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Носимые персональные компьютеры получили расцвет в 2000 году. Особенно постаралась на их поприще Xybernaut Corporation, разработав прикрепляемый к голове активируемый голосом персональный компьютер и надувной подушкой для шеи, что выглядело крайне нелепо. Компания разорилась раньше, чем успела выпустить гаджет в свет.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Нетбуки появились в 2007 году и сразу завоевали популярность за низкую цену и компактность. Но в 2009 году они начали умирать мучительной смертью — в основном, благодаря их худосочным родственникам — планшетам.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
КПК прожили на удивление долгую жизнь. Первые модели были слишком большими, неуклюжими, шли в комплекте с ненужным стилусом и на них даже нельзя было позвонить. На данный момент КПК практически целиком вытеснены смартфонами.
10 гаджетов, которые никому никогда не были нужны
Микроволновый банк — одно сочетание этих слов должно насторожить читателя. В 1998 году компания NCR объявила о создании кухонного чудо-устройства, позволяющего проверить электронную почту и банковские операции, не отходя от микроволновки. Похожую идею пытался «протолкнуть» и LG, но с дверью холодильника. Ни одна из них не дожила до реализации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Плата MSI B450M Mortar Max для чипов AMD поддерживает подсветку Mystic LightПлата MSI B450M Mortar Max для чипов AMD поддерживает подсветку Mystic Light
10-ядерный Cascade Lake-X оказался ненамного быстрее предшественника в Geekbench10-ядерный Cascade Lake-X оказался ненамного быстрее предшественника в Geekbench
Team Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкойTeam Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкой
Intel начала подготовку к выпуску процессоров в исполнении LGA 1200 ещё в маеIntel начала подготовку к выпуску процессоров в исполнении LGA 1200 ещё в мае
Philips PicoPix Max: компактный проектор Full HD на базе AndroidPhilips PicoPix Max: компактный проектор Full HD на базе Android
Блок рекламы


Похожие новости
Дисплейный процессор ARM Mali-D77 решает некоторые проблемы VRДисплейный процессор ARM Mali-D77 решает некоторые проблемы VR
AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019AMD раскроет некоторые подробности об архитектуре Zen 2 в рамках GDC 2019
Принтеру HP Tango не нужны проводаПринтеру HP Tango не нужны провода
Acer создаст дочернюю компанию для игровых гаджетов и аксессуаровAcer создаст дочернюю компанию для игровых гаджетов и аксессуаров
Все устройства, которые Apple представит до конца 2018 годаВсе устройства, которые Apple представит до конца 2018 года
15 компаний, которые производят очки дополненной реальности15 компаний, которые производят очки дополненной реальности
Cert-ua опубликовал список процессоров, которые подвержены уязвимостям Meltdown и Spectre
Microsoft не собирается отказываться от выпуска гаджетовMicrosoft не собирается отказываться от выпуска гаджетов
Google представил наушники, которые понимают и переводят речь на 40 языкахGoogle представил наушники, которые понимают и переводят речь на 40 языках
Стартап Juicero привлек $120 млн, но возвращает деньги клиентам: соковыжималки по $400 оказались не нужныСтартап Juicero привлек $120 млн, но возвращает деньги клиентам: соковыжималки по $400 оказались не нужны
Последние новости
Подгружаем последние новости