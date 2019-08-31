Toshiba объявила о покупке SSD-бизнеса Lite-On

Toshiba объявила о покупке SSD-бизнеса Lite-On

В середине текущего месяца появилась информация, что Toshiba Memory Holdings Corporation может купить часть бизнеса Lite-On. И вот теперь о сделке объявлено официально.

Речь идёт о продаже активов Lite-On, связанных с разработкой и производством твердотельных накопителей (SSD). Соответствующее бизнес-направление было сформировано ещё в 1995 году. В 2008-м компания Lite-On приступила к развитию сегмента SSD для персональных компьютеров, а в 2014-м начала разработку твердотельных решений для облачных платформ.

По условиям подписанного соглашения, Toshiba Memory Holdings Corporation заплатит за SSD-бизнес Lite-On 165 млн долларов США. Сделка охватывает материально-производственные запасы, оборудование, интеллектуальную собственность, технологии, партнёрские взаимоотношения и персонал.

Toshiba объявила о покупке SSD-бизнеса Lite-On

Завершить передачу активов планируется к апрелю следующего года, то есть уже после того, как Toshiba Memory Holdings Corporation будет переименована в Kioxia Holdings Corporation (это произойдёт 1 октября 2019 года).

В дальнейшем Lite-On намерена сосредоточить усилия на развитии других направлений, в число которых входят облачные платформы, средства автоматизации, автомобильная электроника и пр.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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