Team Group наделила SSD-накопитель Delta Max RGB эффектной подсветкой

Компания Team Group представила в семействе продуктов T-Force любопытную новинку — твердотельный накопитель Delta Max RGB, выполненный в 2,5-дюймовом форм-факторе.

Главная особенность устройства — оригинальное внешнее исполнение. Накопитель получил полностью зеркальное покрытие и многоцветную подсветку. Минималистский зеркальный дизайн создаёт эффект отражения, когда подсветка не используется. Кстати, управление последней может осуществляться через совместимую материнскую плату (ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и Asrock Polychrome Sync).

В серию Delta Max RGB вошли модификации вместимостью 250 Гбайт и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт и 2 Тбайт. Для подключения к компьютеру служит интерфейс Serial ATA 3.0. Габариты устройств — 100 ? 70 ? 9,5 мм.

Скорость последовательного чтения информации достигает 560 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 500–510 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) составляет до 90 тыс. при чтении и до 75–80 тыс. при записи.

В настоящее время называется ориентировочная цена версий Delta Max RGB ёмкостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт — 60 долларов, 90 долларов и 150 долларов США соответственно.



