EVGA SuperNOVA G5: блоки питания мощностью от 650 до 1000 Вт

EVGA SuperNOVA G5: блоки питания мощностью от 650 до 1000 Вт

Компания EVGA анонсировала блоки питания SuperNOVA G5, подходящие для использования в игровых системах и высокопроизводительных настольных компьютерах.

Новинки имеют сертификацию 80 PLUS Gold. Заявленная эффективность при типовых нагрузках составляет не менее 91 %. В конструкции применяются 100 % японские высококачественные конденсаторы.

За охлаждение отвечает 135-миллиметровый вентилятор с низким уровнем шума. Благодаря специальному режиму EVGA ECO Mode блоки питания не производят никакого шума при небольших нагрузках.

В серию SuperNOVA G5 вошли четыре модели — мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт. Они имеют полностью модульную систему кабелей, позволяющую использовать только нужные подключения.

EVGA SuperNOVA G5: блоки питания мощностью от 650 до 1000 Вт

Реализованы различные средства безопасности: UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

На блоки питания предоставляется десятилетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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