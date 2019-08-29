Процессоры AMD Ryzen Threadripper нового поколения отметились в CPU-Z и Geekbench

Во время сессии вопросов и ответов на Hot Chips в этом месяце генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) дала понять, что о новом поколении Ryzen Threadripper компания готова рассказать ещё в этом году, но вывести их на рынок сможет в течение ближайших двенадцати месяцев. Эта неопределённость со сроками анонса не мешает партнёрам AMD не только внедрять поддержку новых процессоров на уровне программного обеспечения, но и испытывать их уровень быстродействия.

Достаточно обратиться к истории изменений информационно-диагностической утилиты CPU-Z, чтобы увидеть наличие поддержки процессоров Ryzen Threadripper 3000 в версии 1.90, которая была выпущена на этой неделе. Поддержка новых процессоров носит предварительный характер, что косвенно указывает на отдалённость анонса, но это один из первых случаев, когда числовой индекс серии упоминается в открытых источниках. Кстати, поддержка процессоров Intel Ice Lake утилитой тоже заявлена на предварительном уровне, но они уже поставляются в составе готовых ноутбуков.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper нового поколения отметились в CPU-Z и Geekbench

Источник изображения: CPU-Z

Другим интересным откровением стало попадание в базу данных Geekbench результатов тестирования инженерного образца Ryzen Threadripper третьего поколения с 32 ядрами и 64 потоками. На его принадлежность к новому поколению указывает не только маркировка вида 100-000000011-11, но и структура кеш-памяти, присущая моделям с архитектурой Zen 2. Процессор фигурирует под условным обозначением Sharkstooth, что также вписывается в имеющиеся представления о системе обозначений будущих настольных флагманов AMD.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper нового поколения отметились в CPU-Z и Geekbench

Источник изображения: Geekbench

Говоря непосредственно об уровне быстродействия процессора, максимальная частота которого зарегистрирована на уровне 4,17 ГГц, можно отметить достижение результата в 5523 балла в «одноядерной» части теста Geekbench 4.4.1 и 68 576 баллов в «многоядерной». Существующий ныне Ryzen Threadripper 2990WX с аналогичным количеством ядер предыдущего поколения набирает 4776 и 36 042 балла соответственно. Чем обусловлен почти двукратный разрыв в результатах «многоядерного» теста, пока судить сложно. В конце концов, свежий результат принадлежит инженерному образцу процессора.

Если сравнивать с процессорами Intel, то 18-ядерный Core i9-9980XE в данной дисциплине набирает 5400 баллов в одноядерной части и 49 500 баллов в многоядерной. Однако его последователь семейства Cascade Lake-X демонстрирует счёт в 5387 и 54 597 баллов соответственно. По сути, при значительно меньшем количестве ядер он достаточно близок к уровню быстродействия 32-ядерного Ryzen Threadripper нового поколения. Это говорит только о том, что конкурентная борьба после появления новых процессоров Intel и AMD на рынке развернётся с новой силой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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