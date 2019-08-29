Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для камер L-mount оценён в $2200

Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для камер L-mount оценён в $2200

В середине октября в продажу поступит объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8, рассчитанный на использование с фотокамерами с байонетным креплением L-mount.

Конструкция новинки предусматривает использование 18 элементов в 16 группах. Это, в частности, три асферические линзы и четыре элемента ED (Extra-low Dispersion).

Объектив получил защиту от пыли и брызг, благодаря чему выполнять съёмку можно в различных условиях. Кроме того, гарантировано сохранение работоспособности при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия.

Panasonic отмечает, что новинка позволяет получать изображения с красивым эффектом боке. Приобрести изделие можно будет по ориентировочной цене 2200 долларов США.

Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для камер L-mount оценён в 00

Основные технические характеристики модели Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 таковы:

  • Тип: L-mount;
  • Фокусное расстояние: 24–70 мм;
  • Максимальная диафрагма: f/2,8;
  • Минимальная диафрагма: f/22;
  • Конструкция: 18 элементов в 16 группах;
  • Минимальное расстояние фокусировки: 0,37 м;
  • Размер фильтра: 82 мм;
  • Максимальный диаметр: 91 мм;
  • Длина: 140 мм;
  • Вес: 935 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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