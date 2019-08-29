Корпус Raidmax Aegis оборудован двумя ARGB-вентиляторами

Компания Raidmax анонсировала компьютерный корпус Aegis, позволяющий сформировать игровую настольную систему на основе материнской платы ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка получила оригинальную фронтальную панель с сетчатой секцией. Спереди и сзади изначально установлено по одному ARGB-вентилятору диаметром 120 мм. Говорится о совместимости с технологиями подсветки ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и Razer Chroma.

Корпус имеет габариты 210 ? 477 ? 467 мм. Боковая стенка выполнена из закалённого стекла, что позволяет любоваться установленными компонентами. Во фронтальной части расположены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

Внутри есть место для семи карт расширения. Могут применяться дискретные графические ускорители длиной до 390 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 175 мм.

Система на базе Raidmax Aegis может быть оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и двумя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.

Допускается использование жидкостного охлаждения с фронтальным 360-мм радиатором и тыльным радиатором формата 120 мм.



