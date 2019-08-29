Microsoft представит 2 октября новые устройства Surface

Компания Microsoft разослала представителям СМИ приглашения на мероприятие, которое пройдёт 2 октября в Нью-Йорке.

Хотя в приглашении Microsoft ничего не сказано о том, что предусмотрено программой мероприятия, в нём содержится намёк на то, что может быть представлено в этот день.

Судя по тизеру на приглашении, Microsoft намекает на предстоящий анонс нового устройства с двумя экранами. Вице-президент Microsoft Панос Панай (Panos Panay), отвечающий за выпуск устройств серии Surface, назвал его своим любимым творением.

Сообщается, что это устройство с кодовым названием Centaurus было продемонстрировано сотрудникам компании в начале этого года и что его выпуск намечен на первую половину 2020 года.

В предыдущих публикациях СМИ экспертами предполагалось, что новое устройство Surface будет иметь два 9-дюймовых дисплея, каждый с соотношением сторон 4: 3 (что является вполне стандартным соотношением для устройств Surface). Вместо того, чтобы запускать в нём полноценную версию Windows 10, компания будет поставлять Centaurus с урезанной операционной системой Windows Lite. Также предполагается, что новинка будет работать на процессорах Intel 10-го поколения (Ice Lake, Comet Lake?).

Помимо презентации Centaurus на мероприятии также ожидается анонс ежегодного обновления других продуктов Surface, включая Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book и Surface Studio.



