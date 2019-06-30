Утечка: Radeon RX 5700 XT в 3DMark Time Spy показывает результат на уровне GeForce RTX 2070

Утечка: Radeon RX 5700 XT в 3DMark Time Spy показывает результат на уровне GeForce RTX 2070

Похоже, видеокарта AMD Radeon RX 5700XT действительно уже попала в руки ранних рецензентов и в настоящее время тестируется. Ускоритель при рекомендованной цене в $450 готов бросить вызов GeForce RTX 2070 по производительности. До сих пор у нас были только слайды AMD для оценки производительности, но теперь, благодаря утечке результатов теста 3DMark Time Spy, можно получить некоторое представление о том, что сможет Radeon RX 5700 XT предложить в DirectX 12.

Прежде чем новые графические процессоры выходят на рынок и должным образом добавляются в базу данных 3Dmark, они отображаются обычно как Generic VGA и часто не сообщают дополнительной фактической информации, однако эта модель включает ряд интересных подробностей. Одна из них ясно указывает, что производителем выступает AMD, то есть это эталонный образец для рецензентов. Объём памяти в 8 Гбайт указан точно, тактовые частоты заявлены более низкими, чем ожидаются — возможно, дело в ошибках определения частоты самим тестом 3DMark.

Утечка: Radeon RX 5700 XT в 3DMark Time Spy показывает результат на уровне GeForce RTX 2070

Утечка: Radeon RX 5700 XT в 3DMark Time Spy показывает результат на уровне GeForce RTX 2070

Согласно результатам, ускоритель набрал по оценке графической производительности 8719 баллов, что соответствует уровню GeForce RTX 2070 Founders Edition, а исторически карты Radeon значительно уступают линейке RTX на основе Turing. Это выглядит довольно многообещающе для серии видеокарт Radeon RX 5700 на базе ядра Navi 10 и архитектуры RDNA.

Утечка: Radeon RX 5700 XT в 3DMark Time Spy показывает результат на уровне GeForce RTX 2070

Сотрудники WCCFTech создали небольшой график, включив в него свои оценки графической производительности ряда видеокарт в 3DMark Time Spy и добавив результат Radeon RX 5700 XT. Важно отметить, что система у журналистов оснащалась процессором Core i9-9900K @5 ГГц, материнской платой EVGA Z370 и 16 Гбайт ОЗУ G.Skill Trident Z DDR4 3200CL16, в то время как попавший в Сеть результат RX 5700 XT был получен на сопоставимой системе, но с более простым процессором Core i7-8700K.

Утечка: Radeon RX 5700 XT в 3DMark Time Spy показывает результат на уровне GeForce RTX 2070

Стоит помнить, что всё это пока неофициальные данные. Запуск новых видеокарт AMD состоится лишь 7 июля — тогда появится масса обзоров от различных ресурсов, включая и наш. Кстати, переход на принципиально новую архитектуру редко проходит идеально, и в последующие после запуска месяцы производители ГП продолжают выпускать драйверы, которые позволяют оптимизировать производительность.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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