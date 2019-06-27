Разогнанный Ryzen 9 3950X камня на камне не оставил от Core i9-9980XE

Разогнанный Ryzen 9 3950X камня на камне не оставил от Core i9-9980XE

Поток утечек с разного рода тестами процессоров AMD Ryzen 3000, похоже, вовсе не собирается иссякать, как минимум до выхода полноценных обзоров 7 июля. Обзоры же героя данной новости — Ryzen 9 3950X — и вовсе, скорее всего, появятся лишь к сентябрю, так как его выход запланирован на то время. Однако благодаря базе данных Geekbench мы уже можем отчасти оценить производительность данного процессора, а точнее его инженерного образца.

Для начала напомним, что Ryzen 9 3950X — флагманский настольный процессор AMD нового поколения. Он обладает 16 ядрами Zen 2 и 32 потоками, его базовая тактовая частота равна 3,5 ГГц, тогда как в режиме Turbo частота достигает 4,7 ГГц. По сути, это самый мощный процессор AMD Ryzen 3000-й серии, причём не только по количеству ядер, но и по тактовой частоте.

Разогнанный Ryzen 9 3950X камня на камне не оставил от Core i9-9980XE

Однако во время тестирования в Geekbench частоты процессора были другими. Базовая частота оказалась на 200 МГц ниже эталонной — 3,3 ГГц, что для инженерного образца и не удивительно. А вот максимальна частота Ryzen 9 3950X, зафиксированная тестом, составила 5,2 ГГц. К тому же с такой частотой работало не одно или часть ядер, а все шестнадцать. Это весьма впечатляет и даёт надежду на то, что и модели с меньшим числом ядер можно будет довольно ощутимо разогнать, хотя ранее появлялись противоположные данные.

Для наглядности результаты тестирования Ryzen 9 3950X сравнили с результатами процессора Core i9-9980XE. Напомним, что данный процессор Intel обладает 18 ядрами и 36 потоками, а также частотами 3,0/4,4 ГГц. При этом цена чипа Intel составляет $1999, тогда как AMD за свою новинку попросит чуть ли не втрое меньше — $749.

Разогнанный Ryzen 9 3950X камня на камне не оставил от Core i9-9980XE

В итоге Ryzen 9 3950X оказался быстрее своего соперника и в одноядерном, и в многоядерном тестах. По производительности одного ядра процессор AMD опередил конкурента почти 18 %, хотя разница в частотах в данном случае составляет чуть больше 15 %. В многопоточном тесте наблюдается уже меньший перевес в сторону «красного» флагмана — 7,4 %. Однако не стоит забывать, что у Core i9-9980XE на два ядра и четыре потока больше.

Разогнанный Ryzen 9 3950X камня на камне не оставил от Core i9-9980XE

Конечно, судить о производительности того или иного процессора всего лишь по одному тесту будет неправильно. Полноценно оценить архитектуру Zen 2 и процессоры на её основе мы сможем лишь 7 июля. А пока что в Сети появляются довольно противоречивые данные: одни указывают на выдающиеся способности новинок, тогда как другие настораживают. Ещё заметим, что это уже не первый раз, когда Ryzen 9 3950X оказывается быстрее Core i9-9980XE в тесте Geekbench.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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