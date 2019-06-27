Intel от санкций против Китая пострадает сильнее, чем AMD

Компания AMD после включения в санкционный список США двух совместных предприятий, в которых она обладает долей, вынуждена будет пересмотреть характер своего взаимодействия с китайскими партнёрами, которые с 2016 года получили право разрабатывать лицензионные клоны процессоров с архитектурой Zen первого поколения. На рынок КНР эти процессоры под маркой Hygon только начали поступать, и в планы AMD не входит предоставление китайским партнёрам права использовать более современные версии архитектуры, как пояснила глава компании Лиза Су (Lisa Su).

Со страниц Seeking Alpha эксперты RBC утверждают, что от санкций США против китайского производителя серверного оборудования Sugon в большей степени пострадает корпорация Intel , а не AMD. Действительно, оборот последней в виде периодических лицензионных отчислений от китайских партнёров не так велик — в прошлом квартале компания получила из этого источника всего $60 млн.

Источник изображения: Intel

В случае с Intel ситуация усугубляется тем, по мнению аналитиков RBC, что компания контролирует около 90–95 % рынка процессоров для серверного применения, и уход с международной арены китайских клиентов в лице Huawei и Sugon может сократить объёмы реализации серверных процессоров Intel сразу на десять процентных пунктов. На встрече с инвесторами в мае руководство компании оценивало ёмкость рынка серверных x86-совместимых процессоров в $17 млрд, если ориентироваться на показатели 2018 года. Стало быть, потери Intel от ухода нескольких китайских клиентов с международной арены могут превысить один миллиард долларов США , по меньшей мере.

Кроме того, AMD хотя бы сможет компенсировать потери ростом спроса на 7-нм процессоры EPYC нового поколения, а у Intel особых поводов для оптимизма в третьем квартале не остаётся. Компания NVIDIA свои ускорители вычислений тоже поставляла Sugon, поэтому ей тоже придётся чем-то пожертвовать ради соблюдения интересов США .



