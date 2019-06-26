ASUS ROG Strix Scope Deluxe: механическая клавиатура с RGB-подсветкой

Компания ASUS анонсировала клавиатуру ROG Strix Scope Deluxe, разработанную специально для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми.

Новинка относится к механическому типу. Применены надёжные переключатели Cherry MX: покупатели смогут выбирать между версиями Red, Brown, Blue, Black, Speed Silver и Silent Red.

Реализована многоцветная RGB-подсветка. Поддерживаются разнообразные эффекты, такие как «цветовая волна», «дыхание», «рябь» и пр. Говорится о совместимости с технологией ASUS Aura Sync, которая позволяет синхронизировать работу подсветки с другими компонентами игрового компьютера.

Верхняя панель клавиатуры выполнена из алюминия. Предусмотрен упор для рук, благодаря которому значительно повышается комфорт во время продолжительных игровых сеансов.

Функциональные клавиши могут использоваться для управления мультимедийным плеером: возможно переключение треков, изменение громкости и пр.

За счёт функций Anti-Ghosting и n-Key Rollover обеспечивается распознавание неограниченного количества одновременно нажатых кнопок.

О том, когда и по какой цене клавиатура ASUS ROG Strix Scope Deluxe поступит в продажу, ничего не сообщается.



