ASUS ROG Strix Scope Deluxe: механическая клавиатура с RGB-подсветкой

ASUS ROG Strix Scope Deluxe: механическая клавиатура с RGB-подсветкой

Компания ASUS анонсировала клавиатуру ROG Strix Scope Deluxe, разработанную специально для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми.

Новинка относится к механическому типу. Применены надёжные переключатели Cherry MX: покупатели смогут выбирать между версиями Red, Brown, Blue, Black, Speed Silver и Silent Red.

Реализована многоцветная RGB-подсветка. Поддерживаются разнообразные эффекты, такие как «цветовая волна», «дыхание», «рябь» и пр. Говорится о совместимости с технологией ASUS Aura Sync, которая позволяет синхронизировать работу подсветки с другими компонентами игрового компьютера.

ASUS ROG Strix Scope Deluxe: механическая клавиатура с RGB-подсветкой

Верхняя панель клавиатуры выполнена из алюминия. Предусмотрен упор для рук, благодаря которому значительно повышается комфорт во время продолжительных игровых сеансов.

Функциональные клавиши могут использоваться для управления мультимедийным плеером: возможно переключение треков, изменение громкости и пр.

ASUS ROG Strix Scope Deluxe: механическая клавиатура с RGB-подсветкой

За счёт функций Anti-Ghosting и n-Key Rollover обеспечивается распознавание неограниченного количества одновременно нажатых кнопок.

О том, когда и по какой цене клавиатура ASUS ROG Strix Scope Deluxe поступит в продажу, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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