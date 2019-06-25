Блогер воссоздал панель нового Mac Pro и опробовал его как терку для сыра

В начале июня Apple представила новый Mac Pro за $5999. После презентации компании в сетях появились шутки о том, что структура вентиляции на его передняя панель напоминает терку для сыра (хотя на самом деле, это — отсылка к старому дизайну модели). YouTube-блогер Уинстон Мой решил проверить эту гипотезу. , пишут AIN.UA

Для этого он создал модель такой структуры на компьютере, а затем — выпилил ее из алюминиевой пластины. Оказалось, что она эффективна только как интернет-мем, ни мягкий, ни твердый сыр ей потереть не удалось. Весь процесс он записал на видео.

«Чтобы ответить на вопрос, который все задают, но который абсолютно неважен, я попробовал его как терку. Мягкий сыр не подошел: у модели недостаточно острые края и он просто выдавливается сквозь нее, как спагетти. Но и с твердым сыром нужно было сильно надавливать, чтобы оно работало», — говорит автор видео. В ходе эксперимента использовался сыр Pecorino Romano.

В описании видео он оставил ссылку, где можно найти чертеж для 3D-печати такой модели.


Ольга Карпенко, AIN


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